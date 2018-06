Ongeveer 140.000 Turken die in België leven, ingeschreven voor komende verkiezingen in Turkije Redactie

07 juni 2018

14u52

Bron: belga 0 Ongeveer 140.000 Turken die in België leven, zijn ingeschreven op de kiezerslijsten voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen van 24 juni, aldus de Turkse ambassade in Brussel. Zowel in Brussel als in Antwerpen zullen stembureaus worden geopend.

Vooraf ingeschreven Turkse kiezers kunnen van 15 tot en met 19 juni in Brussel of Antwerpen hun stem uitbrengen. Voor de eerste keer vallen de parlements- en presidentsverkiezingen samen. Ongeveer tachtig procent van de Turkse burgers in België heeft zich al laten registreren als kiezer, zei de Turkse ambassade.

Om lange wachtrijen te vermijden, zoals die er waren bij het referendum in 2017, worden extra lokalen ter beschikking gesteld aan de Heizel in Brussel (Brussels Expo) en in Antwerpen (Antwerp Expo).

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de oorspronkelijk voor november 2019 geplande presidentsverkiezing vervroegd naar 24 juni dit jaar. Met deze verkiezingen moet de door Erdogan nagestreefde omvorming tot een presidentieel systeem, dat vorig jaar in een referendum werd besloten, afgerond worden. De president wordt tegelijkertijd staatshoofd en regeringsleider en krijgt dan verreikende macht.

Als de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen geen onmiddellijke winnaar naar voren brengt, zal een tweede ronde gehouden worden op 8 juli.