Ongeveer 10 procent leerlingen in Vlaams basisonderwijs, minder dan 5 procent in secundair

16 maart 2020

12u44

In het basisonderwijs in Vlaanderen is vandaag ongeveer 10 procent van de leerlingen aanwezig, in het secundair onderwijs is dat minder dan 5 procent. Dat blijkt uit steekproeven door de onderwijsadministratie. De cijfers worden ook bevestigd door rapporteringen vanuit de onderwijskoepels. In het Franstalig onderwijs liggen de cijfers nog lager.

Het was afwachten hoeveel ouders hun kinderen vandaag naar de opvang in de scholen zouden brengen. Tot 3 april zijn de lessen namelijk opgeschort, maar moeten scholen wel opvang voorzien voor (gezonde) leerlingen tot 14 jaar. Het was ook afwachten hoe scholen zelf de opvang zouden organiseren. Uit de eerste cijfers blijkt nu dat er in het Vlaamse basisonderwijs ongeveer 10 procent van de leerlingen naar school is gekomen en in het secundair onderwijs minder dan 5 procent.

Veel minder in Wallonië en Brussel

Die cijfers lijken wat hoger te liggen dan de opkomstcijfers aan Franstalige kant. Zo meldde de Franstalige katholieke onderwijskoepel (SeGEC) een aanwezigheidsgraad van 2,16 procent in het basisonderwijs en amper 0,1 procent in het secundair. En in het Franstalige onderwijs in Brussel was er volgens onderwijsschepen Faouzzia Hariche geen enkele leerling in het secundair onderwijs. In het Franstalige basisonderwijs in Brussel was volgens Hariche 2 procent van de 13.000 leerlingen aanwezig.

Uit de cijfers voor Vlaanderen blijkt verder dat de leerkrachten wel in groten getale aanwezig zijn om opvang te voorzien. “Ik wil alle leerkrachten bedanken voor de grote verantwoordelijkheidszin die ze vandaag demonstreren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

“Te vroeg om scholen te sluiten”

De minister wijst er wel op dat de eerste dag misschien geen goede graadmeter is voor de volgende weken. “Ongetwijfeld hebben veel mensen vandaag een speciale inspanning gedaan om zelf voor opvang te zorgen. Het is moeilijk om vandaag al in te schatten hoe de situatie zal evolueren. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, laat staan om scholen te gaan sluiten”, klinkt het.

De Vlaamse onderwijsminister zat deze voormiddag ook samen met de onderwijskoepels. “We stellen vast dat heel veel scholen creatief aan de slag gaan om zoveel mogelijk leeractiviteiten aan te bieden. We willen het aanbod stroomlijnen. We gaan initiatieven op elkaar afstemmen en ook samenwerken met de openbare omroep”, klinkt het.

