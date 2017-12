Ongevallen veroorzaken fileleed in en rond Bornem Tim Van der Zeypen

13u10 0 Tim Van der Zeypen In en rond Bornem zijn vanochtend op zeer korte tijd twee verkeersongevallen gebeurd. Het verkeer verloopt daardoor erg moeizaam.

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur op de N16 in de richting van Temse. Een personenwagen merkte een vrachtwagen, die kort voordien in panne gevallen was, te laat op. Hij reed aan volle snelheid tegen de truck, slingerde weg en belandde in de middenberm. De bestuurder, een 59-jarige man uit Temse, raakte daarbij ernstig gewond. De man moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de ravage en de vaststellingen van de lokale politiezone Klein-Brabant werd de N16 afgesloten tussen de kruispunten van Vitsdam en de Hingensesteenweg. Het verkeer moet een lokale omleiding volgen. “Hierdoor is er momenteel grote verkeershinder op de N16”, meldt de gemeente Bornem. “Omwille van het grote volume aan zwaar verkeer op de N16 is een omleiding via de dorpskernen niet mogelijk. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk.” Hierdoor slipten in de loop van de voormiddag ook de binnenweg van Bornem dicht.

Het is er dus bijzonder druk voor het moment. En niet enkel in de richting van Temse, ook richting Mechelen is door het ongeval bijzonder druk. Hoelang de ellende nog zal duren, is niet duidelijk. De politie bracht het parket op de hoogte dat een verkeersdeskundige ter plaatse stuurde om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

In alle drukte gebeurde een klein uurtje later een tweede ongeval in Bornem. Deze keer op de Pedro Colomalaan. Ter hoogte van de spooroverweg botsten een bestelwagen en personenwagen tegen elkaar. Er was sprake van een geknelde. De brandweer moest een inzittende evacueren. Beide bestuurders werden overgebracht naar het ziekenhuis. De takeling verliep vlot, net zoals de vaststellingen van de politie. Op minder dan een uurtje was alles er opgeruimd. Toch veroorzaakte ook dat ongeval heel wat bijkomende file.

