Ongevallen tijdens lockdown twee keer dodelijker dan ervoor KVE

15 mei 2020

06u15

Bron: Belga 0 De ongevallen op de wegen in België waren tijdens de lockdown twee keer dodelijker dan de ongevallen voor deze periode. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias voor het eerste trimester van 2020. In die barometer zitten dus de eerste twee weken van de lockdown door de coronamaatregelen vervat. Het was kalm op de weg, en daardoor hebben sommige bestuurders te hard gereden.

Het aantal doden per duizend letselongevallen komt voor de tweede helft van maart uit op 26. Voor de eerste twee weken van die maand was dat 12 doden per duizend letselongevallen. "Over heel dit trimester bekeken is de ernst van de ongevallen sinds 2013 niet meer zo hoog geweest", aldus Vias. Het aantal doden op onze snelwegen is de laatste 10 jaar zelfs nooit zo hoog geweest: 28 dit jaar, ten opzichte van 25 in 2019.

Vias roept op tot extra voorzichtigheid tijdens de komende weken. "Het verkeer is nog altijd minder druk en sommige bestuurders hebben daardoor de neiging om sneller te rijden", weet het verkeersveiligheidsinstituut. Het herinnert eraan dat overdreven snelheid nog altijd de grootste doodsoorzaak blijft op onze wegen en mee aan de basis ligt van één dodelijk verkeersongeval op de drie.

Ook positieve gevolgen

Toch had de lockdown ook positieve gevolgen. Algemeen daalde het aantal doden ter plaatse op de Belgische wegen tijdens de eerste drie maanden van 2020 met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde met 12 procent, van 8.492 naar 7.452. "Zonder lockdown was het aantal doden gelijk gebleven, en het aantal letselongevallen met twee procent gestegen", aldus Vias.

Het aantal doden daalde sterk bij de voetgangers (van 24 naar 16) en de fietsers (van 12 naar 5). Bij de autobestuurders was er geen evolutie (54 doden), en er was een stijging bij de andere types weggebruikers, vooral bij de bromfietsen (van 2 naar 6 doden).

Lees ook: ”Door wekenlange lockdown zijn we het rijden verleerd”: na een zwart verkeersweekend is defensief rijden de boodschap (+)