Ongevallen op E17 rond Gent: "Niet werfzone maar coronacrisis (met vooral meer vrachtverkeer en snelle trucks) treft schuld"

04 juni 2020

13u47

Bron: Belga 5 Door de coronacrisis is er minder personenverkeer, maar net meer vrachtverkeer op de E17. Dat is de directe oorzaak van de vele recente ongevallen rond het viaduct van Gentbrugge, zegt commissaris Tom Iliano van de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen. Het gekrompen verkeersvolume leidt niet tot de klassieke stremmingen die het verkeer op 'natuurlijke' wijze vertragen. Zo laten snelle vrachtwagens zich vak er verrassen door de nieuwe verkeerssituatie, en de bijhorende files.

De werken aan het viaduct zijn gestart op 15 april. Toch vond pas eind mei het ene ongeval na het andere plaats rond de werfzone. Een gevolg van de recente versoepelingen van de coronamaatregelen?

Verrast

"Ik denk het wel", zegt commissaris Tom Iliano van de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen. "Het klassieke, verzadigde verkeer op de E17 is een natuurlijke remmer van de snelheid op de snelweg. Door de coronacrisis zijn er nog altijd minder personenwagens op de baan, maar het vrachtverkeer komt wel weer helemaal op gang. Minder verkeer zorgt voor een vlotte doorstroming, en daar wil vooral het internationale vrachtverkeer van profiteren om sneller te rijden. Die chauffeurs rijden hier niet elke dag, dus laten ze zich sneller verrassen door de nieuwe verkeerssituatie."

"De ongevallen zijn jammer genoeg vaak het gevolg van de nonchalante rij-attitude van vele vrachtwagenchauffeurs", zegt een van de aannemers van de werken op het viaduct. "Nog meer verkeersborden plaatsen zet geen zoden aan de dijk. Ook wordt er voldoende geflitst en vinden er dagelijks politiecontroles plaats."

"Wees alert"

Sylvie Syryn van Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bevestigt dat. "De signalisatie van de werfzone is correct en de werken worden ruim op voorhand aangekondigd vanaf Destelbergen en de R4, zowel boven als langs de kant van de weg. Alles werd grondig voorbereid en gecontroleerd, en de situatie wordt regelmatig opnieuw geanalyseerd. We kunnen alleen maar tegen de bestuurders zeggen: wees alert, let goed op alle aankondigingen en verkeersborden die je tegenkomt.”

Meerdere zware ongevallen

Vorige week kantelde een vrachtwagen met veetransport aan de werfzone op het viaduct van Gentbrugge op de E17 richting Kortrijk. Tot in Beervelde was het daardoor aanschuiven, en daar deed zich enkele uren later een nieuwe kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens voor.

Gisteren reden twee vrachtwagens op elkaar in rond de werfzone, en vandaag waren er opnieuw twee ongevallen met verschillende vrachtwagens in de staart van de file.

Tot november 2020

De renovatiewerken aan het viaduct van Gentbrugge op de E17 richting Kortrijk gaan door tot november 2020. Van april tot november 2021 wordt de rijrichting Antwerpen aangepakt. Gedurende de werken zal het verkeer op de E17 in elke richting twee rijstroken hebben op de andere helft van het viaduct.

