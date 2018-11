Ongeval tussen twee vrachtwagens in Kennedytunnel: al ruim een uur aanschuiven op de E17 Antwerpse avondspits verstoord ADN

28 november 2018

16u32

Bron: Belga 19 Slechte start van de avondspits in Antwerpen. Het verkeer is zwaar verstoord in de Kennedytunnel, richting Nederland, na een ongeval tussen twee vrachtwagens. Het is intussen al ruim 1 uur aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk en 45 minuten op de E34. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om hun vertrek uit te stellen.

Een vrachtwagen reed op een andere truck in op de middenrijstrook van de Kennedytunnel. Een van de twee voertuigen moest getakeld worden. Daarna moest de brandweer ook het wegdek reinigen aangezien er brandstof en smeerolie ontsnapt is.

Door het ongeval was de doorgang in de drukste tunnel van het land belemmerd. Volgens het Verkeerscentrum groeide de file al snel aan vanaf de E17 en de E34.



Intussen is het ongeval afgehandeld. De Liefkenshoektunnel is nog tot 17u25 tolvrij zodat chauffeurs via de haven kunnen omrijden, maar woordvoerder Peter Bruyninckx waarschuwt dat ook daar de kaart van het verkeerscentrum rood kleurt. Hij raadt automobilisten aan om hun vertrek uit te stellen of om te rijden.

