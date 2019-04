Ongeval op E19 in Rumst: drie kwartier file richting Brussel HAA

18 april 2019

07u00

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 1 Verkeersinfo Een ongeval op de E19 in Rumst veroorzaakt een moeizame ochtendspits van Antwerpen naar Brussel. De snelweg is intussen vrijgemaakt, maar het is nog filerijden vanaf het UZ Antwerpen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval waren de midden- en rechterrijstrook een tijdlang versperd en groeide de file snel aan. De snelweg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar het is nog steeds aanschuiven. Automobilisten die via de E19 naar Brussel rijden, moeten rekening houden met een extra wachttijd van ongeveer drie kwartier en nemen beter de A12, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

#E19 De weg is weer vrij thv Rumst→Brussel, hou wel nog rekening met 45min file vanaf UZA. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E19 Door een ongeval in Rumst→Brussel zijn er 2 rijstroken versperd, de file groeit snel aan. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter via de #A12 pic.twitter.com/h5RpcOxwJK Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link