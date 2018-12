Ongeval op Antwerpse ring: drie rijstroken tijdlang afgesloten in Borgerhout

03 december 2018

14u06

Door een ongeval op de Antwerpse ring zijn in Borgerhout een tijdlang drie rijstroken afgesloten. Intussen is de weg richting Nederland opnieuw vrijgemaakt. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan om via Brussel van Gent naar Hasselt te rijden. Wie van Sint-Niklaas naar Antwerpen moest, gebruikte best de N16 (Temse brug) en de A12.