Ongeval met vrachtwagens in Kennedytunnel veroorzaakt file: "Blijf daar weg"

06 april 2018

17u25

Bron: Eigen berichtgeving 452 Een ongeval in de Kennedytunnel heeft de sowieso al moeizame avondspits rond Antwerpen nog wat moeilijker gemaakt. Omstreeks 16.30 uur kwam het tot een aanrijding met drie vrachtwagens in de richting van Nederland. "Vermijd de regio", waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Twee van de trucks staan nog steeds op de weg waardoor er richting de ring van Antwerpen maar één rijstrook beschikbaar is. "Een prognose van hoelang de hulpdiensten daar nog bezig gaan zijn, kunnen we niet maken", zegt Peter Bruynickx van het Verkeerscentrum. "Er moet alvast één vrachtwagen getakeld worden en dat is nooit eenvoudig in een tunnel. Het beste is om de regio te vermijden. Het is nu al een uur en een kwartier aanschuiven vanaf Haasdonk."

Het was sowieso al heel erg druk rond de Scheldestad. "Vrijdagen zijn klassiek druk, ook tijdens de vakantieperiodes", vult Bruynickx aan. "Het aangekondigde mooie weer maakt het extra druk op de wegen."

Dat was deze namiddag ook te merken op de E40 richting de kust. Automobilisten moesten daar rekening houden met ongeveer anderhalf uur file, onder meer door werkzaamheden in Merelbeke. Die werken zijn intussen afgelopen, waardoor ook het fileleed afneemt.

Goed nieuws vanop de #E40 richting kust in Merelbeke: de wegwerkzaamheden zitten erop, snelweg weer helemaal open. Hou daar wel nog rekening met file! pic.twitter.com/j9P8dMXJ0t Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link