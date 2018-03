Ongeval met vrachtwagens door dichte mist in Diksmuide, trucker gewond HA

26 maart 2018

12u16

Bron: Focus-WTV 1

Twee vrachtwagens zijn vanochtend op elkaar ingereden in Pervijze, een deelgemeente Diksmuide. Een van de chauffeurs zat gekneld in zijn voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij zou zwaargewond zijn, meldt Focus-WTV. Het ongeval gebeurde in de Schoorbakkestraat. Op dat moment hing er een dichte mist en was er een zichtbaarheid van slechts zestig meter.