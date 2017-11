Ongeval met vrachtwagen veroorzaakt hinder op E34 Sander Bral

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 3 De Roeck Een ongeval met een vrachtwagen in Oelegem (Ranst) veroorzaakt heel wat hinder op de E34 richting Nederland.

Tussen afrit Oelegem en afrit Zoersel week de vrachtwagen om een nog onbekende reden van het wegdek af en reed de vangrail in. De cabine kwam in de zijberm terecht en de oplegger stond in schaar over de pechstrook. De bestuurder raakte niet gewond. De pechstrook en de rechterrijstrook richting Nederland waren een uur lang versperd zodat de truck getakeld kon worden.

Rond vier uur werd de volledige rijbaan eventjes afgesloten zodat de brandweer het wegdek kon reinigen. Even later gingen alle rijstroken terug open maar ondertussen staat er al file vanaf de Ring in Antwerpen. Die zal omwille van de intussen gestarte vrijdagavondspits niet snel weggewerkt zijn. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.

Het is nog niet duidelijk waarom de vrachtwagenchauffeur de zijberm in reed. Mogelijk gaat het om een technisch defect.

De Roeck