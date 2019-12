Ongeval met vluchtmisdrijf Vorselaar: raadkamer beslist of Jonas F. aangehouden blijft Daimy Van den Eede

20 december 2019

11u56

Bron: VTM NIEUWS 3 Jonas F., de 21-jarige man die afgelopen weekend een dodelijk ongeval veroorzaakte en daarbij vluchtmisdrijf pleegde, is vandaag voor de raadkamer van Turnhout verschenen. Daar zal beslist worden of F. - al dan niet onder voorwaarden - vrijgelaten wordt. Het oordeel wordt in de loop van de namiddag verwacht.

Bart Vosters, de advocaat van F., pleit voor een voorwaardelijke vrijlating. “Op zijn minst elektronisch toezicht”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. “Hoe erg het ook is voor de familie van het slachtoffer, een gevangenisstraf blijft nog altijd een uitzonderingsregime”.

Bij het ongeval dat vrijdagnacht gebeurde in Vorselaar kwam de 16-jarige Ian Goormans om het leven. Hij kwam terug van een fuif en reed met zijn fiets naar huis. Daarbij werd hij gegrepen door de wagen van Jonas F., die onder invloed van alcohol en drugs was en nadien vluchtmisdrijf pleegde. Hoe het ongeval precies gebeurde, blijft nog altijd onduidelijk. “Daarvoor is het nog wachten op het verslag van de verkeersdeskundige”, vertelt Vosters nog.