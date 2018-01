Ongeval met vier vrachtwagens in Antwerpse Tijsmanstunnel: “Blijf er weg!” FT; Sander Bral

16u23 0 Vlaams Verkeerscentrum Het ongeval vond plaats in de Tijsmanstunnel, ook in de Liefkenshoektunnel is het schuiven. Door een ongeval met vier vrachtwagens op de Ring rond Antwerpen is de Tijsmanstunnel volledig versperd. Het is intussen al filerijden richting Nederland vanaf de Beverentunnel. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven.

Vier vrachtwagens moeten getakeld worden uit de Antwerpse Tijsmanstunnel na een kettingbotsing. “Vrachtwagens takelen is sowieso al moeilijk, zeker in een tunnel”, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum uit. “De files groeien snel aan en we raden dan ook aan om de omgeving te vermijden. Het verkeer richting Nederland staat al stil vanaf de Beverentunnel. De hinder kan nog zeer lang duren, het is niet mogelijk om nu al een prognose te maken.”

De R1 via de Kennedytunnel is het voornaamste alternatief, maar ook daar is het bijzonder druk door de nasleep van een ongeval aan Antwerpen-Oost eerder op de middag.

Het verkeer naar Nederland moet de snelweg verlaten in Lillo en de omleiding tot Ekeren volgen waar men de A12 kan oprijden. De sowieso al zware avondspits in Antwerpen dreigt door dit voorval volledig in de soep te lopen.

De #Tijsmanstunnel is volledig VERSPERD richting Nederland. In de tunnel zijn 3 vrachtwagens gebotst. Verkeer is er stilgevallen. Mijd #R2 en rij om via #R1, maar hou ook daar rekening met spitsdrukte. pic.twitter.com/Kv9m88Bl66 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link