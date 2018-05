Ongeval met tankwagen op Brusselse ring: weg eindelijk opnieuw vrij

Silke Vandenbroeck TK ADN

24 mei 2018

16u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

525

Vanmiddag is een zwaar ongeval gebeurd op de Brusselse binnenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem: een tankwagen kwam er in aanraking met enkele personenwagens en belandde op zijn zij. Een van de wagens werd over de middenberm gekatapulteerd en blokkeerde daar de buitenring. Het zorgde voor lange files op binnen- en buitenring. Pas uren later kon de weg er opnieuw worden vrijgemaakt.