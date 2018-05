Ongeval met tankwagen op Brusselse binnenring: meer dan uur extra in beide richtingen Silke Vandenbroeck TK ADN

24 mei 2018

16u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 131 Vanmiddag is een zwaar ongeval gebeurd op de Brusselse binnenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem: een tankwagen kwam er in aanraking met enkele personenwagens en ligt op zijn zij. Een van de wagens werd over de middenberm gekatapulteerd en blokkeert daar de buitenring. In beide richtingen staat er al meer dan een uur file.

"Bij het ongeval raakten twee personen gewond. Het is nog niet duidelijk of zij ernstig gewond zijn", klinkt het bij de federale politie.

Het ongeluk gebeurde kort na 15.00 uur, toen een tankwagen op de binnenring een klapband kreeg. De bestuurder verloor daarop de controle over zijn voertuig en het gevaarte kwam op zijn flank terecht. Drie personenwagens raakten betrokken bij het ongeval. Eén daarvan ging door de middenberm en kwam op de buitenring terecht.

Het ongeval zorgt voor veel hinder, en die zal nog geruime tijd aanhouden. Op de binnenring is enkel de rechterrijstrook beschikbaar, en hetzelfde geldt voor de Brusselse buitenring. Zeker op de binnenring zal het takelen van de vrachtwagen nog even duren, en ook de verkeersdeskundige moet nog ter plaatse komen. De personenwagen op de buitenring zou wel sneller getakeld kunnen worden.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden en de omleidingen te volgen. Wie vanuit Groot-Bijgaarden naar de E411 richting Namen wil, neemt best de buitenring. Hetzelfde geldt voor wie vanuit het knooppunt Machelen of het knooppunt Strombeek-Bever naar de E19 richting Bergen en Charleroi wil. Wie vanuit het knooppunt Halle naar de E40 richting Leuven wil, volgt best de binnenring, net als het verkeer dat vanuit het knooppunt Ittre naar de E19 of de A12 richting Antwerpen wil.

#R0 Ongeval thv Wezembeek-Oppem. Op de binnen- en buitenring is enkel de rechterrijstrook beschikbaar. Volg omleidingen: https://t.co/kKZZXNV30x Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link