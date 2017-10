Ongeval met straatracers leidt tot verkeersellende op E403 richting Brugge Lieven Samyn

20u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 Lieven Samyn Twee Franse voertuigen waren aan het racen op de E403, toen een van hen een derde voertuig aanreed en over de kop ging. "Dat blijkt uit getuigenverklaringen", zegt woordvoerder Karlien Ververken van het parket van West-Vlaanderen. Na het ongeval op de snelweg richting Brugge ter hoogte van Gullegem was het deze avond een uur aanschuiven na het ongeval. Er waren lange tijd twee rijstroken afgesloten. "Twee voertuigen zijn op hun dak beland", zegt de federale wegpolitie.

Iets voor 17 uur deed de aanrijding zich voor in de rijrichting van Doornik, ter hoogte van Gullegem (Wevelgem). Een van de twee Franse voertuigen reed een Belg aan. Beide wagens gingen over de kop en belandden op hun dak. De aanrijdende Fransman bleef ongedeerd, maar legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. De Belgische bestuurder van het aangereden voertuig werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere Franse wagen, die met de eerste aan het racen was op de snelweg, stopte eventjes, maar reed daarna verder. Voorlopig is die nog niet geïdentificeerd.



Het was bijna een uur en 8 kilometer filerijden op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele in de avondspits. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden de E403 te vermijden. Omrijden kan via de E40 tot in Gent en daarna kiezen voor de E17.

#E403 Ongeval in Moorsele ¿ Doornik, rechts versperd. Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link