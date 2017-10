Ongeval met negen auto's en vrachtwagen op A12: "Beter omrijden via E19" Silke Vandenbroeck

16u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 PN Archiefbeeld. Bij een ongeval op de A12 ter hoogte van Londerzeel zijn negen auto's tegen elkaar gereden. Er vielen geen gewonden. Dat bevestigt de federale politie.

"Het ongeval gebeurde richting Boom terwijl de wagens in een file stonden. Wat het ongeval precies veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken." Door het ongeval is er heel wat hinder op de A12. Het Verkeerscentrum geeft aan dat er nog enkele auto's getakeld moeten worden en dat je bijna één uur verliest. Je rijdt beter om via de E19.