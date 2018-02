Ongeval met MIVB-bus: chauffeur week eerst uit voor auto en werd pas daarna onwel FT

03 februari 2018

10u56

Bron: Belga 0 Wellicht is de buschauffeur die gisteren met zijn voertuig een groep voetgangers aanreed in Brussel, pas onwel geworden na het ongeval. Dat zegt een verkeersdeskundige. Volgens kwam het ongeval er omdat hij een auto wilde ontwijken.

Uit de eerste conclusies van de verkeersdeskundige werd de chauffeur van de MIVB-bus niet onwel, maar week hij eerst uit om een aanrijding met een auto te vermijden. Zo kwam hij op het voetpad terecht. Pas daarna zou hij onwel geworden zijn. Dat laat het parket in Brussel weten.

De bus reed gisterennamiddag in de Koloniënstraat - in de buurt van het Centraal Station - een groep voetgangers aan. Hij ramde ook een geparkeerde wagen. Zeven mensen raakten gewond, een van de voetgangers verkeert nog altijd in levensgevaar.

Zowel de chauffeur van de bus als de bestuurder van de auto werd intussen verhoord. Beiden bleken niet onder invloed van drugs of alcohol en mochten weer beschikken. Het is nu wachten op de definitieve rapporten, waarna duidelijk zal worden of iemand gedagvaard wordt in het dossier.