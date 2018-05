Ongeval met drie vrachtwagens op E17 in Haasdonk: twee rijstroken afgesloten HR

02 mei 2018

16u06

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, VRT Verkeer 0 In de file op de E17 naar Antwerpen is er in Haasdonk hinder door een ongeval met drie vrachtwagens. De midden- en rechterrijstrook zijn er afgesloten. " Hou rekening met één uur verliestijd van Sint-Niklaas tot Haasdonk", laat het Vlaams Verkeerscentrum weten.

"De verliestijd loopt er enorm snel op", meldt het Vlaams Verkeerscentrum. "Het roept op om de omgeving te vermijden en omleidingsroutes te volgen, hoewel je daar ook rekening moet houden met files. Verkeer dat van Gent naar Antwerpen moet kan best omrijden via R4-Oost en de E34. Wie van Gent in de richting van Hasselt moet, kan beter omrijden via Brussel.