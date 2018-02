Ongeval met drie vrachtwagens in Kennedytunnel, veel file rond Antwerpen richting Gent Patrick Lefelon

05 februari 2018

15u06

Bron: Eigen berichtgeving

Het verkeer in en rond Antwerpen ondervindt veel hinder van een ongeval met drie vrachtwagens in de Kennedytunnel. Daar botsten rond het middaguur in de richting van Gent drie vrachtwagens op elkaar. Twee ervan moesten getakeld worden.

Het ongeval zorgde onmiddellijk voor stilstaand verkeer op de Ring, en later ook op de aansluiting vanop de E313 en de E19. De takelwerkzaamheden zijn ondertussen afgerond. De rijbaan in de Kennedytunnel wordt volledig opegensteld maar de files zijn nog lang niet opgelost.