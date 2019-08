Ongeval met bus en twee wagens op E40 in Aalter: uur file van kust naar Gent HAA

14 augustus 2019

18u32

Bron: Belga 6 Op de E40 was het vanavond tot 2,5 uur aanschuiven tussen de kust en Gent door een ongeval met een bus en twee personenwagens in Aalter. Dat melden de wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum. De rijbaan is intussen weer vrijgemaakt, de wachttijd is teruggelopen tot een uur.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar het gaat om een botsing tussen een bus en twee auto's. Vier personen raakten lichtgewond; op de bus vielen geen gewonden. De passagiers van de bus werden overgebracht naar een sportcentrum in Aalter.

Door het ongeval was er een moeilijke doorgang en moest het verkeer via de dienstparking van Aalter langs het ongeval rijden. Er stond een file richting Gent vanaf Oostkamp en richting kust stond er een kijkfile vanaf Nevele.

De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. Het verkeer op lange afstand moest omrijden van Brugge naar Gent via de A11/E34 en de R4, of via de E403 Kortrijk. Het ongeval is intussen afgehandeld en de snelweg werd rond 18.30 uur vrijgemaakt. De wachttijd bedraagt wel nog meer dan een uur.