Ongeval in Duffel: alle sporen tussen Antwerpen en Brussel opnieuw vrij avh

13 augustus 2018

16u15

Bron: Belga 6 Tussen Antwerpen en Brussel zijn ter hoogte van Duffel alle vier de sporen sinds 21.20 uur opnieuw vrij. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Het treinverkeer was na 15.40 uur een tijd onderbroken door een ongeval in Duffel. Nadien moest het verkeer over twee sporen.

Vanavond werden alle sporen vrijgemaakt. Maar de reizigers moeten de rest van de avond wel nog rekening houden met gevolgvertragingen. "Morgenochtend zal alles normaal kunnen verlopen", zegt Temmerman.