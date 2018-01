Ongeval in Antwerpse haven: drie slachtoffers naar ziekenhuis BSB

20 januari 2018

13u32 0

Drie gekwetsten naar het ziekenhuis: dat is de balans van een verkeersongeval in de Vosseschijnstraat in de haven van Antwerpen. Twee personenwagens knalden tegen elkaar aan de uitrit van bioscoop Kinepolis. Eén van de slachtoffers zat gekneld in haar wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Niemand raakte kritiek gewond.

Terwijl de hulpdiensten hun werk doen is één rijvak richting stadscentrum afgesloten.