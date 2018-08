Ongeval Duffel: treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel op twee sporen hervat

14 augustus 2018

10u46

Bron: Belga

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel kan opnieuw over twee van de vier sporen rijden ter hoogte van Duffel. Dat melden spoornetbeheerder Infrabel en de NMBS. De lijn was sinds 9.30 uur volledig onderbroken door een persoonsongeval. Gisteren vond in de Antwerpse gemeente al een soortgelijk ongeluk plaats.