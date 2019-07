Ongerustheid over veiligheid van pretparkattracties neemt toe

15 juli 2019

In India zijn twee mensen om het leven gekomen na een ongeval met een pretparkattractie. De arm knakte plots waardoor de zitjes met mensen in van zo’n zes meter hoogte naar beneden vielen. Naast de twee doden vielen er ook nog 29 gewonden. Door het ongeval in India neemt de ongerustheid in België over de veiligheid van de attracties toe. Dat is volgens de pretparken niet nodig want de veiligheidsvoorschriften zijn in ons land zeer strikt en de attracties worden regelmatig gecontroleerd. Er is dus geen reden tot paniek.