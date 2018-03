Ongerustheid over snelle privatisering: kwart rusthuizen in privéhanden Redactie

09 maart 2018

04u40

Bron: Belga 6 Experts zijn ongerust over de snelle privatisering van de Vlaamse rusthuizen. Op zes jaar tijd hebben commerciële spelers hun aandeel met de helft vergroot. Ze hebben nu al 26 procent van de markt in handen, of 234 van de 803 rusthuizen in Vlaanderen. Het aantal OCMW-instellingen gaat achteruit, terwijl de vzw's stabiel blijven. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Professor emeritus Jozef Pacolet (KU Leuven), die de evolutie in kaart bracht, maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg. "Commercieel ­gerunde rusthuizen doen minder inspanningen om genoeg personeel in te zetten, ze voldoen vaker niet aan de voedingsnormen en ook op het vlak van patiëntenopvolging doen ze het minder", zegt hij. De commercialisering gaat hand in hand met schaalvergroting: steeds vaker worden rusthuizen overgenomen door grote internationale spelers.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen kondigt nieuwe ­regels aan: zo zullen privé­bedrijven die een vergunning willen om een rusthuis uit te baten, duidelijkheid moeten geven over hun financiële structuur.