Ongerustheid in Hoeilaart nadat jogster (24) wordt aangevallen in Zoniënwoud: “Ga minstens met twee joggen” RDK

20 maart 2019

14u56 0 Een 24-jarige vrouw uit Hoeilaart is maandag mogelijk aan een aanranding ontsnapt. De vrouw was rond 17.30 uur aan het joggen in het Zoniënwoud toen ze plots langs achteren vastgegrepen en bedreigd werd door een man met een vuurwapen. De loopster kon ontsnappen, de dader is spoorloos.

Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart nadat een 24-jarige vrouw uit Hoeilaart een klacht ingediend had voor aanranding. Ze was maandag aan het joggen in de buurt van de Koningsvijvers in het Zoniënwoud, niet ver van het treinstation van Groenendaal. "Daar zou ze langs achteren zijn vastgegrepen door een man die haar bedreigde met een vuurwapen", klinkt het bij het parket. De vrouw kon ontsnappen en verwittigde de politie. Via de Whatsapp-groep van het BIN-netwerk van Hoeilaart werden alle leden opgeroepen om uit te kijken naar een kleine man met een Michelinjas, een kap en een rugzak. De man had ook een snor.

Ondanks de inzet van de helikopter van de federale politie werd de verdachte niet meer aangetroffen. Het onderzoek loopt. Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) kan zelf niet meer informatie geven, maar waarschuwt zijn inwoners die regelmatig in het Zoniënwoud gaan lopen. "Ga minstens met twee man lopen", geeft hij als tip mee. "Probeer in het Zoniënwoud ook vaak in buurten te blijven die gekend zijn bij lopers. Op die manier is er meer sociale controle. Vermijd plekken diep in het bos, waar weinig mensen komen. Neem indien mogelijk een toestel mee waarmee je locatie achterhaald kan worden."

De vrouw liep geen verwondingen op, maar was wel onder de indruk.