Ongeruste buren bellen politie, man uit Eigenbrakel blijkt doodgeslagen in zijn woning

09 april 2019

Een man van in de zestig is gisterenavond dood aangetroffen in zijn woning in Eigenbrakel. De man werd op een gewelddadige manier om het leven gebracht, meldt het parket van Waals-Brabant vandaag.