Ongeluk met drie voertuigen in Herselt: bestuurder en vrouw opgepakt om "verboden voorwerpen" in Mercedes Wouter Demuynck

23 juli 2018

11u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de Aarschotsesteenweg in Herselt (Antwerpen) is vanochtend om 5.10 uur een zwaar verkeersongeval met twee personenwagens en een vrachtwagen gebeurd.

Een Mercedes wilde een Jaguar inhalen, maar op dat moment kwam er ook een vrachtwagen uit de andere richting. Door de klap belandden de drie voertuigen in de berm. De bestuurder van de Jaguar, een 47-jarige man uit Aarschot, bleef ongedeerd. De vrachtwagenchauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De twee inzittenden van de Mercedes, een 25-jarige bestuurder uit Lier en zijn vrouwelijke passagier, moesten uit het voertuig worden bevrijd, maar waren ook niet gewond. Zij werden wel gearresteerd omdat er verboden voorwerpen in de auto werden aangetroffen. Mogelijk gaat het om een vuurwapen, maar over de ware toedracht wordt later nog gecommuniceerd door het parket.