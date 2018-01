Ongeloof om trieste dood Nederlander bij drama tankstation Drongen: "Dit verzin je gewoon niet" Sebastiaan Quekel

23 januari 2018

16u54

Bron: AD.nl 0 "Dit krijg je niet verzonnen, een vreselijk bizar toeval." De directeur van het bedrijf Terracon in het Nederlandse Werkendam heeft er amper woorden voor. Zijn werknemer Gerrit de Heus overleed gisterenavond toen een dronken automobilist het tankstation in Drongen ramde waar De Heus net een kopje koffie stond te drinken. Twee andere werknemers raakten gewond.

Gerrit de Heus en twee collega’s uit Sliedrecht en Den Helder waren maandag op de terugweg van een klus in Engeland vandaan. Onderweg naar huis stoppen ze bij een tankstation langs de E40 in Drongen om een kopje koffie te drinken. Op het moment dat ze binnen staan, gebeurt het onvoorstelbare: een auto die aan de pomp staat komt opeens in beweging en ramt in volle vaart de voorpui van de winkel.



Precies op die plek staan de drie medewerkers van het bedrijf nietsvermoedend met elkaar te praten. Eén van hen ziet de auto op zich af komen en kan net op tijd wegspringen. Voor de andere twee is het al te laat. "Zo denk je binnen rustig een bakkie te doen, en dan gebeurt er zoiets. Je krijgt het gewoon niet verzonnen. Eén klap, en het was gedaan. Het gebeurde in een flits."



Toegesnelde hulpdiensten proberen nog het leven van Gerrit te redden, maar dat blijkt tevergeefs: hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De andere collega wordt zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij brengt de nacht door op de intensive care. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.

Grote verslagenheid

De 67-jarige Gerrit de Heus uit Sleeuwijk werkte al langer dan een halve eeuw voor Terracon. Bij het bedrijf is het nieuws als een mokerslag aangekomen. "Het verdriet is enorm. Iedereen hier kende Gerrit", zegt directeur Sikko Doornbos aangeslagen.

"Het is te bizar voor woorden: Gerrit werkte al sinds zijn veertiende bij ons. Heeft altijd met zware voorwerpen gewerkt. Raakte nooit gewond. En dan gebeurt dit… Ik kan wel zeggen dat dit het grootste dieptepunt uit de geschiedenis van dit bedrijf is", stelt Doornbos. "Gerrit was een prachtmens, ervaren en heel vakkundig in zijn werk. Hij had altijd een oplossing, hoe moeilijk een klus ook bleek. We zullen zijn tomeloze inzet, passie en gedrevenheid ontzettend missen."