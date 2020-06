Ongeloof en tranen wanneer stiefmama 18 jaar cel krijgt Wouter Spillebeen

12 juni 2020

00u00 549 Megan D'Haen (20), die in 2018 haar stiefdochter verdronk, is veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar in het Gentse hof van assisen, en dat zorgde gisteren voor een ontlading van emoties bij de toeschouwers. De vader van Chelsea (2) greep naar zijn hoofd. De moeder van de vermoorde peuter barstte dan weer in tranen uit.



Op de eerste procesdag bekende Megan dat ze twee jaar geleden de peuter van haar vriend Bjorn vier minuten lang onder water hield in bad. De jury hield rekening met de bijzonder ongelukkige jeugd en de jonge leeftijd van Megan als verzachtende omstandigheden.

De dochter van drank- en drugsverslaafde ouders en kleindochter van een pedofiele en handtastelijke grootvader die in pleeggezinnen en instellingen geplaatst werd toen ze 4 jaar oud was, mocht voor haar advocaten Jeroen D'hondt en Anthony Mallego geen vogel worden voor de kat. Daarom vroegen ze aan de assisenjury om rekening te houden met haar verleden, toen ze haar veroordeelden voor de moord op de dochter van haar vriend, de 2-jarige Chelsea. Ze vroegen om slechts tien jaar cel, en om een terbeschikkingstelling van tien jaar uit te spreken.

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 21 jaar. "Op een uiterst brutale, ijzige, kille en beredeneerde manier heeft ze het leven van Chelsea ontnomen", sprak advocaat-generaal Carl Bergen. "Ik ben niet blind voor verzachtende omstandigheden, maar ze had een keuze die dag, net als op verschillende momenten in haar leven. Ze had puur narcistische en egoïstische motieven. Doorheen het proces heb ik geen enkele emotie gezien, behalve toen het over haar eigen situatie in de cel ging."

Zeg eens bedankt

De jury besloot om een straf van 18 jaar uit te spreken en hield dus rekening met enkele verzachtende omstandigheden en de ernst van de feiten. Omdat Megan al twee jaar in voorhechtenis zat en na een derde van haar straf een vervroegde vrijlating kan vragen, kan ze mogelijk al na vier jaar vrijkomen. De voorzitter van het hof gaf Megan nog enkele woorden van advies mee: "Neem alle hulp die u geboden wordt met beide handen aan. Besef dat wat men voor u doet niet vanzelfsprekend is. Zeg eens bedankt. Het is aan u om er iets van te maken." (WSG)