Ongehuwde koppels gaan vaker uit elkaar dan gehuwde, maar blijven onzichtbaar in de statistieken IB

05 juni 2018

05u54

Bron: Belga 0 Ongehuwd samenwonende koppels gaan vaker uit elkaar dan gehuwde. Alleen tellen ze in de officiële echtscheidingscijfers niet mee. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Het officiële echtscheidingscijfer in België daalt al jaren. Zo waren er in 2016 in totaal 23.583 echtscheidingen, 4,4 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat lijkt goed nieuws, maar de werkelijkheid is minder rooskleurig.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, baseert zich voor dit cijfer ­ alleen op het aantal geregistreerde huwelijken. De wettelijk samen­wonenden belanden in een andere statistiek, omdat het officieel niet gaat over echtscheiding maar over de stop­zetting van een samenlevings­contract. De groeiende groep koppels die kiest voor het vrijblijvende feitelijk samenwonen, is dan weer helemaal onzichtbaar in de cijfers.

Steekproef

Om die blinde vlek mee in beeld te brengen, onderzochten de sociologen Dimitri Mortelmans en Layla Van den Berg (UAntwerpen) een steekproef van bijna 20.000 Belgische koppels uit de Kruispuntdatabank voor Sociale Zekerheid. De resultaten zijn veelzeggend: van de samenwonende koppels die niet trouwen, is na veertien jaar nog slechts een derde samen. Van wie huwt, is nog bijna tachtig procent samen.