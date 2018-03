Ongeduldige bestuurder steekt auto voorbij en rijdt 2 kindjes aan op zebrapad Jelle Houwen

05 maart 2018

14u06

Bron: Eigen berichtgeving 1277 Twee jonge schoolkinderen zijn door een automobilist aangereden op een zebrapad ter hoogte van de basisschool aan de Terreststraat in Houthulst. Bij het ongeval is een 9-jarige jongen zwaargewond geraakt. Dat bevestigt de politie van de zone Polder.

Het ongeval gebeurde net na het middaguur. Een bestuurder stond te wachten aan het zebrapad om de schoolkinderen over te laten steken. Een 25-jarige man uit Houthulst had dat niet gezien en haalde de wachtende bestuurder links in. Hij kon twee schoolkinderen op het zebrapad niet meer ontwijken en reed hen vol aan. De jongetjes (beiden 9 jaar) uit het derde leerjaar kwamen met een harde klap op het asfalt terecht. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse.

Het ene kind raakte lichtgewond, het andere jongetje zwaargewond. De toestand van de zwaargewonde 9-jarige leek eerst levensbedreigend, maar zijn verwondingen blijken volgens de laatste berichten gelukkig toch minder ernstig.

Na het ongeval ontstond even paniek. De 25-jarige aanrijder zette zijn auto na het ongeval aan de kant. Een papa van een van de twee jongens begeleidde hen bij het oversteken, zo blijkt uit de eerste vaststellingen. Een gemachtigd opzichter van de school stond op de hoek aan de schoolpoort.

Volgens de politie is er minstens sprake van onaangepast rijgedrag in de schoolomgeving. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels vrijgegeven.