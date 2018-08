Ongeboren paard brengt 20.000 euro op in Zandhoven mvdb

27 augustus 2018

16u14

20.000 euro, zoveel heeft een Amerikaan zaterdagavond op een veiling in Zandhoven neergeteld voor een ongeboren paard. Het nog geslachtsloos paardje in de baarmoeder kan wel eens uitgroeien tot een toekomstige springpaardtopper. Dat is meteen de achterliggende gedachte van de merkwaardige aankoop.

Indien de bloedlijn uit kampioenen bestaat, wordt de kans aanzienlijk vergroot dat ook het veulen een uitblinker wordt. De ruiterswereld gaat daar ver in. Steeds vaker wordt een 'kampioenen-embryo' in de allereerste dagen van de zwangerschap uit de oorspronkelijke moeder gehaald en opnieuw geplaatst bij een 'draagmerrie'. Haar taak is het ongeboren paard ter wereld brengen en verder opkweken. Op die manier kan een merrie per jaar liefst drie veulens voortbrengen in plaats van een. De behandeling kost enkele duizenden euro's maar daar betalen de kapitaalkrachtige fokkers graag voor. De oorspronkelijke moeder kan ook zo sneller opnieuw worden ingezet voor wedstrijden.

Toch is er een serieuze keerzijde aan de medaille, want de werkwijze biedt geen garantie op succes. Of de veulens het evengoed zullen doen als hun genetische ouders, is helemaal niet zeker. Veel veulens hebben soms - in tegenstelling tot hun ouders - een lastig karakter of maken door hun omgeving en training niet waar wat er van verwacht wordt. In de afgelopen jaren is de praktijk nog maar een stuk of twintig keer in ons land toegepast.

