Onenigheid tussen Antwerps stadsbestuur en Roze Huis over regenboogpin bij stadspersoneel PVZ

01 juli 2019

13u32

Bron: Belga 0 Holebi- en transgenderkoepel Het Roze Huis is niet te spreken over een richtlijn van de stad Antwerpen die stelt dat baliemedewerkers van de stad dit jaar geen regenboogpin mogen opspelden tijdens de hoffelijkheidscampagne “In Antwerpen kan iedereen Stralen”. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen vandaag. Schepen van Personeel en Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA) stelt in een reactie dat de richtlijn niet nieuw is en dat het neutraliteitsprincipe van de stad sinds 2007 onveranderd bleef.

De hoffelijkheidscampagne werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in Antwerpen. Stadsgebouwen werden tijdens die actie aangekleed met regenboogkleuren en mensen werden aangespoord om een regenboogpin op te spelden die verkrijgbaar was aan de stadsloketten. Ook heel wat stadspersoneel deed toen blijkbaar mee, maar een richtlijn op het intranet stelt dat daar nu geen sprake van kan zijn voor stadsmedewerkers met rechtstreeks contact met de burgers. Het Roze Huis noemt dat “absurd” en stelt dat seksuele oriëntatie en genderidentiteit iets anders is dan politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, waarvoor het neutraliteitsprincipe bedoeld zou zijn. Ook gemeenteraadslid Hicham El Mzairh (Sp.a) reageert verbolgen.

Sinds 2007

Volgens schepen Ait Daoud is er echter niets veranderd tegenover de voorbije jaren. “Het zou kunnen dat er in het verleden inbreuken zijn geweest, maar de richtlijn is niet nieuw”, zegt haar woordvoerster Liesbet Brzyk. “Het neutraliteitsprincipe staat trouwens al sinds 2007 in het bestuursakkoord en is altijd al breder geweest dan levensbeschouwelijke tekenen. Er is toen ook een omzendbrief over de dresscode verstuurd die het principe concretiseert.”

Het integriteitsbureau van de stad formuleerde vorig jaar wel een advies dat stadsmedewerkers de pin zouden moeten kunnen dragen omdat de campagne van de stad zelf uitgaat, maar het stadsbestuur volgt dat advies dus niet.