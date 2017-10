Onenigheid in liberale familie over exportvergunningen wapens: "Dit is te gek voor woorden" TT

16u42

Bron: Belga 0 Photo News Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) en Waals minister-president Willy Borsus (MR). Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) is niet te spreken over de beslissing van de Waalse regering onder leiding van de MR om 25 nieuwe exportvergunningen voor wapens naar Saoedi-Arabië toe te kennen. De Croo is "zwaar teleurgesteld".

De Croo reageert teleurgesteld op de beslissing van zijn liberale collega Willy Borsus, Waals minister-president. "Federaal vragen we politieke oplossingen en doen we humanitair grote inspanningen, maar regionaal leveren we exportlicenties af voor wapens die de conflicten voeden. Dat is toch te gek voor woorden?", klinkt het. "Het is tijd om met die waanzin te stoppen", voegde De Croo er op Radio 1 aan toe.



Waals minister-president Willy Borsus (MR) heeft 25 nieuwe exportvergunningen voor wapens naar Saoedi-Arabië toegekend, in totaal goed voor een bedrag van 1,8 miljard euro, zo raakte vanmorgen bekend.

Lees ook Wallonië verleent 25 wapenexportvergunningen naar Saoedi-Arabië

Groen: "Belgisch buitenlands beleid staat met de broek op de enkels"

Ook oppositiepartijen Groen en Ecolo reageren "furieus" op de beslissing van de Waalse regering. Kamerlid Wouter De Vriendt pleit voor een herfederalisering van de wapenexport.



Ecolo-Groen vraagt de minister "niet bij de pakken te blijven zitten". "Volgens artikel 7 van het Samenwerkingsakkoord over wapenexport kan de federale regering formeel de regio's voor consultatie over wapenexport bijeenroepen", zegt De Vriendt.



Groen noemt de Waalse beslissing "gewetenloos". "Saoedi-Arabië voert op dit moment oorlog in Jemen en bombardeert de burgerbevolking. Met deze beslissing hebben de Waalse regering en de MR bloed aan hun handen", zegt De Vriendt, de auteur van een resolutie - op 8 juni in de Kamer goedgekeurd - waarin de gewesten gevraagd wordt een wapenembargo in te stellen voor Saoedi-Arabië.

Veeg uit de pan

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) krijgt een veeg uit de pan. "Hoe kan de minister de resolutie mee goedkeuren en dit op een geloofwaardige manier verdedigen, als zijn partijgenoot in Wallonië het fiat geeft voor een nieuw miljardencontract aan wapenuitvoer?", vraagt De Vriendt zich af. "Het Belgische buitenlandse beleid staat met de broek op de enkels en onze diplomatie wordt gekortwiekt." De groenen pleiten voor een herfederalisering van de wapenexport.



Sp.a reageerde intussen ook misnoegd op de beslissing van de Waalse regering. "Gaat economisch gewin voor op mensenlevens?", vraagt Vlaams parlementslid Tine Soens zich af. "Borsus kijkt, net zoals Vlaams minister-president Bourgeois, naar Europa", zegt ze. "Daar kunnen we echt niet op wachten."