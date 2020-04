Onduidelijkheid over tuincentra blijft Jef Beckers

12 april 2020

14u40 2

Er is nog altijd veel verwarring bij tuincentra. Sommige van zulke winkels zijn gewoon open omdat ze naast planten ook dierenvoeding verkopen. Andere moeten toch dicht op bevel van de politie. Er worden zelfs boetes uitgeschreven. De beroepsvereniging van tuincentra vraagt meer duidelijkheid van de overheid.

Sinds 23 maart mogen voeding- en tuinwinkels zoals Aveve en Horta terug planten aanbieden, omdat zij ook al dierenvoeding verkopen. Maar dat verkopen veel andere tuincentra dus ook en die zijn wel dicht.

Yves Stevens van het Crisiscentrum geeft meer uitleg bij de huidige maatregel. “De essentiële winkel zijn in de eerste plaats voedingswinkels, maar ook winkels waar dierenvoeding wordt verkocht. Als dierenvoedingswinkels ook nog andere producten verkopen, dan kan dat - maar de hoofdactiviteit moet wel de dierenvoeding zijn.” Maar met dit mooie weer lijkt bijna niemand in zulke tuinwinkels dierenvoeding te kopen: vooral planten gaan over de toonbank.

Volgens de Belgische Tuincentra Vereniging is ongeveer een derde van de tuincentra vandaag open. De beroepsvereniging wil dat alle tuincentra terug open mogen, zodat de klanten verspreid zijn over meerdere winkels. Dat voorstel staat woensdag op de agenda van de Veiligheidsraad. Vooral moet er meer duidelijkheid komen, klinkt het.