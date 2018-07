Onduidelijkheid over man die aangereden werd op A19 bvb

01 juli 2018

15u47

Bron: Belga 0 Het blijft vooralsnog onduidelijk waarom de man, die gisterochtend op de A19-snelweg in Menen werd aangereden, zich op die plaats te voet bevond. Dat meldt het West-Vlaamse parket na een eerste onderzoek.

Het duurde bijna een dag voor zijn identiteit formeel bevestigd kon worden. Het gaat om S.J. uit Menen, geboren in 1976. Zijn sieraden zorgden uiteindelijk voor de bevestiging tijdens de identificatie.

De man was te voet op weg op de A19 in de richting van Kortrijk. Zijn wagen werd langs de snelweg gevonden, maar niet in de directe omgeving van het ongeval. Uit het verslag van de deskundige blijkt dat hij werd aangereden toen hij nog wandelde of rechtop stond. Een tweede en derde voertuig konden de man ook niet ontwijken.

De bestuurders waren ontzettend aangeslagen door het ongeval en hadden pas achteraf door dat ze een man hadden aangereden. Het ongeval gebeurde op een stuk snelweg dat niet verlicht is.

Het blijft een open vraag wat hij daar op dat moment deed. Dat blijft het onderwerp van het nog lopende onderzoek.