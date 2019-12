Onduidelijkheid over diploma Proximus-CEO: “Fout van communicatiedepartement" ADN DBA

18 december 2019

12u33

Bron: Belga, De Morgen 1 De verwarring over de achtergrond van de nieuwe topman van Proximus, Guillaume Boutin, is ontstaan door een "fout van het communicatiedepartement". Bij zijn aanwerving zijn alle diploma's gecontroleerd, benadrukt Proximus.

De nieuwe CEO van Proximus kwam gisteren onder vuur te liggen. Toen de Fransman in 2017 lid werd van het directiecomité bij Proximus, maakte een persbericht melding van een ‘Executive MBA’ aan de businesschool INSEAD in Parijs. Eind november, bij zijn benoeming tot CEO, herhaalde Proximus dat in zijn officiële communicatie. Nu bleek echter dat Boutin die bewuste opleiding nooit heeft gevolgd.

Niet gelogen

In de bevoegde Kamercommissie, die gisteren samenkwam, ondervroeg N-VA-Kamerlid Michael Freilich Boutin over de fout. Vandaag brengt Proximus zelf helderheid: Boutin loog niet, maar de fout werd door Proximus zelf gemaakt. De CEO volgde een “Customer Specific Program for Executives”. Het bedrijf zelf maakte daar, wellicht op basis van het woord ‘executives’, verkeerdelijk “Executive MBA” van.

De vorige werkgever van Boutin, de Franse groep Vivendi, bevestigt dat hij in 2009 deelnam aan een op maat gemaakt vormingsprogramma voor de groep bij INSEAD. “Dat programma, op het niveau van Executive MBA maar zonder diploma, was gespreid over 18 maanden”, luidt het daar. De opleiding bestond uit drie lesweken op de INSEAD-campus in Fontainebleau en twee “leerexpedities” van telkens een week in het buitenland.

Alle diploma’s gecontroleerd

Proximus benadrukt nog dat voor zijn benoeming als CEO alle diploma's van Boutin gecontroleerd werden door headhunter Russel Reynolds.

"Dezelfde checks waren vroeger al gebeurd in 2017 door een tweede Executive Searcher bij zijn aanwerving als Chief Consumer Market Officer. Het is voor iedereen vanaf het begin duidelijk dat de bijkomende opleiding, die Dhr. Boutin bij INSEAD volgde, een programma voor hogere kaderleden van Vivendi was en niet de INSEAD executive MBA als dusdanig. In zijn interviews en assessments heeft Dhr. Boutin hier nooit enige twijfel over gecreëerd."

“De Raad van Bestuur van Proximus is overtuigd van de competenties en vaardigheden van Guillaume en is er zeker van dat hij de juiste persoon is om Proximus te leiden”, klinkt het nog.

Geen moeite voor rechtzetting

Voor Freilich is daarmee de kous niet af. De fout werd immers al in 2017 gemaakt, en bleef sindsdien gepubliceerd en gecommuniceerd worden in onder meer carrièreoverzichten van Boutin, uitnodigingen en zelf het jaarverslag van Proximus. “De eerlijkheid gebiedt toch dat je dat laat rechtzetten”, vindt Freilich. “Ik wil weten waarom hij dat niet gedaan heeft.”

De N-VA’er vraagt ook dat Proximus het volledige cv overmaakt aan de Kamer, om alle twijfel weg te nemen.

