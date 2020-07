Exclusief voor abonnees

Onduidelijkheid over corona-kleurcodes en reisadviezen blijft groot: “Leicester in lockdown? Dat moeten we nakijken”

Tommy Thijs

10 juli 2020

12u14

Er blijft grote onduidelijkheid over de lijst met Europese regio's die een rood of oranje label krijgen van de overheid en waarvoor quarantaine bij terugkomst verplicht is. Voorlopig staan er enkel twee Spaanse en een Portugese regio bij de rode zones. Maar waarom staat Zweden bijvoorbeeld niet op de lijst, gezien het hoge aantal besmettingen in sommige regio's van het land? En wat met Leicester, de Britse stad die in lockdown is, maar waar u blijkbaar wel nog naartoe mag?