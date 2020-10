Onderzoeksrechter zaak-Chovanec wordt niet vervangen mvdb

12 oktober 2020

14u12

Bron: VRT 8 De Kamer van Inbeschuldigingstelling van Bergen (Mons) oordeelt dat de onderzoeksrechter belast met het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec (38) niet vervangen wordt. Dat meldt de VRT-nieuwsdienst.

De Slovaak stierf in februari 2018 enkele dagen na zijn hardhandige arrestatie op de luchthaven van Charleroi. Zijn weduwe had gevraagd om de onderzoeksrechter te laten vervangen. De vrouw is het vertrouwen in de magistraat kwijt.

Later meer