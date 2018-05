Onderzoeksrechter uit Dinant dood aangetroffen in zijn wagen kv

22 mei 2018

19u34

Bron: Belga 7 Onderzoeksrechter Olivier Bontyes, die afkomstig is uit Dinant, is vandaag dood aangetroffen in zijn wagen. Het voertuig is uitgebrand teruggevonden in Villetoile (Anseremme) aan de oevers van de Lesse. Dat bevestigt het parket van Namen, na een bericht van de kranten van Sudpresse. Een politiebron laat tegenover de krant uitschijnen dat het om zelfdoding zou gaan.

Bontyes was een bekende naam in het gerechtelijk arrondissement van Namen-Dinant, waar hij zijn werkgebied had.

Het drama zou zich in de nacht van maandag op dinsdag hebben afgespeeld. Aangezien de verkoolde wagen onder een brug stond, werd hij pas na enkele uren opgemerkt. De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.