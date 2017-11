Onderzoeksrechter: "Strijd tegen financiële criminaliteit is geen prioriteit" EP

09u33

Bron: Belga 8 Photo News Onderzoeksrechter Michel Claise kaart het gebrek aan middelen bij politiediensten aan. "De strijd tegen financiële criminaliteit is geen prioriteit". Dat zegt onderzoeksrechter Michel Claise, gespecialiseerd in financiële dossiers, aan de RTBF. Ondanks de opeenvolgende grote dossiers over fiscale ontwijking en fraude - denk aan Luxleaks, de Panama Papers en nu ook de Paradise Papers - is er volgens Claise bij de politiediensten en magistratuur een groot gebrek aan middelen.

"Het geld dat vertrokken is naar belastingparadijzen mogen we als definitief verloren beschouwen", meent de onderzoeksrechter. "Het is extreem moeilijk om geld te recupereren want belastingparadijzen zijn zoals een kluis".

Claise vreest ook dat de strijd niet gewonnen kan worden. "Het probleem is het gebrek aan middelen", aldus Claise. "De strijd tegen de financiële criminaliteit is geen prioriteit".

Intellectuele oplichting

Hoewel de regering benadrukt dat ze werk maakt van de strijd tegen fiscale ontwijking, is er volgens Claise een verschil tussen droom en daad. "Die boodschap is een vorm van intellectuele oplichting", aldus Claise. De realiteit is volgens Claise dat "zaken niet behandeld worden en zonder gevolg geklasseerd moeten worden door een gebrek aan middelen".