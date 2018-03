Onderzoeksrechter laat 3 Hells Angels vrij na ontdekking van uitgebreid wapenarsenaal TTR

07 maart 2018

22u11

Bron: Belga 0 Op vraag van een onderzoeksrechter werden gisteravond huiszoekingen uitgevoerd in de clubhuizen van de Hells Angels. Daarbij werden twaalf leden gearresteerd en een groot wapenarsenaal in beslag genomen.

Intussen heeft de onderzoeksrechter vijf bendeleden aangehouden en drie personen in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg. De vijf aangehouden personen zijn tussen de 37 jaar en 52 jaar oud. Dat meldt het federaal parket vanavond in een persbericht. De onderzoeksrechter heeft op dit moment nog geen beslissing genomen over de overige vier personen.

De politiemensen namen bij de achttien huiszoekingen op Belgisch grondgebied een heel wapenarsenaal in beslag, zoals een raketlanceerder, tasers, steek- en slagwapens, acht vuurwapens, boksbeugels en busjes pepperspray. Verder werd beslag gelegd op drie kilo speed, wat hasj, achthonderd patronen en 10.000 euro cash. De politie trof ook materiaal voor wietteelt aan, kogelwerende vesten, politielogo's en nazi- en SS-attributen.

De onderzoeksrechter werd vorig jaar al gevorderd voor afpersing, bedreigingen, diefstal met geweld en opzettelijke slagen. Andere tenlasteleggingen zijn lidmaatschap aan een criminele organisatie, inbreuken op de drugs- en wapenwet en prostitutie.