Onderzoeksrechter getuigt: "Ik toonde foto van slachtoffer aan Hardy en hij begon te zingen" HA

26 februari 2018

17u13

Bron: Belga 0 Op het assisenproces van seriedoder Renaud Hardy (55) heeft onderzoeksrechter Philippe Van Linthout deze namiddag getuigd. Volgens de man maakte Hardy ongepaste mopjes tijdens het verhoor.

De onderzoeksrechter uit Mechelen nam in september 2015 het volledige dossier over. Voorzitter Dirk Thys vroeg aan hem hoe Hardy overkwam. "Het afsluitend verhoor verliep heel moeilijk", zei Van Linthout. "Hij was naar eigen zeggen intellectueel niet in staat verhoord te worden. Zijn luciditeit is er wel altijd geweest. Ik toonde hem bijvoorbeeld een foto van het lichaam van het slachtoffer (Maria Walschaerts, nvdr.) en hij begon 'De Heuveltjes van Erika' te zingen. Dat kwam zeer raar over. Hij maakte ongepaste mopjes voor iemand die van dergelijke feiten verdacht werd."

Toen ik hem een foto van het lichaam van het slachtoffer toonde, begon hij 'De Heuveltjes van Erika' te zingen Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout

DNA-match

In Mechelen zaten speurders en onderzoeksrechter vast in het onderzoek naar de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts, in mei 2014. Er was enkel DNA van een onbekende man aangetroffen. Een alerte substituut-procureur had DNA-onderzoek laten uitvoeren bij de indertijd ogenschijnlijke inbraakpoging bij dokteres A. H., waarna er een link was tussen de feiten bij de dokteres en Walschaerts. "We wilden toen net een oproep doen via het opsporingsprogramma 'Faroek', maar gelukkig was er een DNA-match met Hardy, via de moord op Linda Doms," zei de Mechelse onderzoeksrechter.

Intimidatie

Ondanks het verpletterende DNA-bewijs in de zaak Walschaerts, bleef Hardy ontkennen. Toen de onderzoeksrechter hem er indertijd mee confronteerde, zei Hardy dat men hem aan het intimideren was. "Van een persoon die zichzelf als slim omschrijft zou je verwachten dat hij dan alles begint uit te leggen", zei Van Linthout, die ook de klaagzang van Hardy aanhaalde. "Het is jammer, want voor de nabestaanden sluit ik een dossier graag volledig af."

Hardy sprak volgens de Mechelse onderzoeksrechter ook vaak over hoe slecht het met hem ging. Een celwagen was te hard, een ziekenwagen was een ziekenwagen, een taxi was een taxi, als hem voorstellen werden gedaan voor het transport vanuit zijn cel. "Hij wou zijn eloquentie bewijzen. Hij maakte mopjes in het Nederlands en in het Frans. Vragen over de feiten zelf ontweek hij."

Hij wou zijn eloquentie bewijzen. Hij maakte mopjes in het Nederlands en in het Frans. Vragen over de feiten zelf ontweek hij Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout

Lange stilte, zonder antwoord

Van Linthout liet daarna beelden van de reconstructie op de moord op Linda Doms zien, maar Hardy toonde weinig interesse. Met de ogen toe leek hij in te dommelen. Toen de vragenronde begon, was hij weer heel alert. Op de vraag van de raadsman van de nabestaanden van Walschaerts of Hardy die moord ook gefilmd had, bleef hij het antwoord schuldig. "Ik vond de feiten op Walschaerts te verschrikkelijk", antwoordde Hardy. "Daarom heb ik het weggeschreven. In de hypothese dat ik het gefilmd heb, dan heb ik het zeker niet bijgehouden." Dat antwoord leidde weer tot lichte ergernis bij assisvoorzitter Dirk Thys.

Advocaat Jos Vander Velpen probeerde nogmaals bij Hardy een antwoord los te weken op de vraag welke seksuele handelingen hij gedaan had bij Linda Doms. Een eerste keer antwoordde Hardy weeral naast de kwestie. Toen voorzitter Thys hem wees op de huisregels op het proces en de vraag opnieuw stelde, volgde er een lange stilte zonder enig antwoord.

"Ik ben volledig aan het blokkeren"

Op beelden van de reconstructie was te zien dat Hardy zei dat hij het op een bepaald moment benauwd kreeg. In het begin van de beelden van de reconstructie gedroeg hij zich heel normaal, maar gaandeweg verslechterde zijn medische toestand blijkbaar en begon hij zijn rechterhand te beven. Toen onderzoeksrechter Van Linthout hem tijdens de reconstructie vroeg waarom hij Linda Doms betast had, zei Hardy "ik ben volledig aan het blokkeren".

Van Linthout wilde op het einde van zijn getuigenis nog benadrukken dat hij een topteam van speurders heeft gehad die sinds de feiten op Maria Walschaerts in 2014 de waarheid aan het licht probeerden brengen.

"Boko Haram"

Advocaat Jef Vermassen wilde van Hardy nog weten of hij na de feiten op actrice Veerle Eyckermans meteen naar huis is gegaan. Vermassen suggereerde dat hij misschien "een boke was gaan eten". Meteen daarna repliceerde Hardy met "Boko Haram". Omdat voorzitter Thys het niet meteen begreep, herhaalde Hardy zijn uitspraak. "Ah, u maakt er een rijmpje van," zei de voorzitter, die hierna meteen de zesde procesdag afsloot.

Ah, u maakt er een rijmpje van Assisenvoorzitter Dirk Thys

Morgen staan de getuigenissen van de wetsdokters, de neuroloog, verschillende onderzoekers van het NICC en een DNA-deskundige op het programma.