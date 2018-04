Onderzoeksrapport naar zeilramp voor Belgische kust: verschillende schepen passeerden zonder hulp te bieden aan drenkelingen Mathias Mariën

11 april 2018

20u18

Bron: Eigen berichtgeving 2 Het onderzoeksrapport naar de ramp met het zeiljacht de ‘Capella’, dat op 1 juli vorig jaar omsloeg voor de kust van Blankenberge tijdens een zeilrace, is volledig klaar. Uit de conclusies van de federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) blijkt dat er niemand schuld treft aan het ongeval, maar dat er wél veel sneller een reddingsoperatie had gestart kunnen worden.

Nu duurde het uren voor iemand alarm sloeg. Het zeilschip sloeg om 8.14 uur al om door een afgebroken kiel. Het duurde uiteindelijk tot 14.38 uur voor een passerend schip het drama opmerkte. De organisatie van de wedstrijd, die startte in Zeebrugge, had geen scenario klaar voor het geval een schip zich ’s ochtends om 9 uur niet meldde over de boordradio. Wat de Capella dus niet deed. Het zeiljacht werd dan ook niet als vermist opgegeven.

Bij het zeildrama kwamen drie bemanningsleden om het leven. Drie anderen, waaronder één Belg, konden zich wel redden door op de romp te kruipen. Zij zagen in de loop van de uren verschillende schepen passeren, soms zelfs zo dicht dat ze konden zien wie in de stuurhut zat. Toch bood niemand hulp. Daarom wordt besloten dat uit alles blijkt dat er sneller een reddingsoperatie op touw kon gezet worden.

Een verantwoordelijke daarvoor aanwijzen is echter niet aan de orde. Uit het onderzoek blijkt tot slot dat de bouten waarmee de kiel was bevestigd aan de Capella, tekenen van metaalmoeheid vertoonden. De FOSO raadt in zijn eindrapport dan ook aan dat de inspecteurs van de dienst Pleziervaart booteigenaars in de toekomst expliciet zouden wijzen op de noodzaak om de kiel regelmatig zorgvuldig te inspecteren. Het gerechtelijk onderzoek werd eerder al afgesloten en het parket besloot niemand te vervolgen.

