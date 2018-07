Onderzoeksjournalist Raf Sauviller (62) overleden mvdb

17 juli 2018

17u01

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 0 Humo-journalist Raf Sauviller is overleden. Dat meldt het weekblad vandaag. Sauviller werd 62 jaar. Hij overleed na een landurig ziekbed.

Sauviller was onderzoeksjournalist voor Humo en publiceerde verschillende boeken. Hij schreef veel over misdaad, waaronder de Bende van Nijvel, de schimmige kanten van de diamanthandel in Antwerpen, moslimterrorisme, cybercrime en de laatste jaren over de Marokkaanse drugsbendes in Borgerhout. Dat laatste was niet zonder gevaar. In oktober 2012 kreeg hij doodsbedreigingen nadat hij in P-Magazine een portret had geschetst van enkele drugsfamilies in Antwerpen. Vorig jaar verscheen zijn spraakmakende misdaadboek 'Borgerokko maffia', een overzicht van 20 jaar drugsmisdaad in de Scheldestad.

Samen met gewezen Humo-journalist Danny Ilegems schreef hij ook uitvoerig over de zakenman-politicus Leo Delcroix, waarbij deze na een onthulling over zijn villa in Zuid-Frankrijk moest aftreden als minister.

