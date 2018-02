Onderzoekscommissie keurt verslag en aanbevelingen Samusocial unaniem goed ep

28 februari 2018

17u27

Bron: Belga 1 De parlementaire onderzoekscommissie Samusocial heeft vandaag het verslag en de aanbevelingen unaniem goedgekeurd. De commissieleden die geen deel uitmaakten van het bureau, en ook geen stemrecht hebben, hekelden de werkwijze van het bureau van de onderzoekscommissie door het ontwerpverslag aan de pers voor te stellen voordat de tekst door de volledige commissie was goedgekeurd.

Liesbet Dhaene (N-VA) en Mathilde El Bakri (PVDA) hadden in totaal 14 amendementen ingediend, maar die werden allen unaniem verworpen - aangezien de indieners niet zelf konden stemmen. Wel werd een technisch amendement goedgekeurd.

Onbetaald in raad van bestuur

Er was heel wat discussie over een amendement van de N-VA om de aanbeveling te schrappen dat alle leden van de beheersorganen hun mandaat gratis dienen uit te oefenen. "De onderzoekscommissie werd net opgericht na een crisis rond de buitensporige en onrechtmatige zitpenningen bij Samusocial. Bij andere organisaties in de daklozensector zijn er ook geen zitpenningen", bracht Arnaud Verstraete (Groen) aan. Voor Hannelore Goeman (sp.a) getuigt het amendement van de wereldvreemdheid van de N-VA. Ze wees erop dat er voldoende bekwame mensen gevonden zijn die onbetaald in de nieuwe raad van bestuur van Samusocial willen zetelen. Dominiek Lootens (Vlaams Belang) stond "paf" dat de N-VA de PS-graaicultuur aanhangt. Alain Maron (Ecolo) dacht toen hij het eerst over het amendement hoorde dat het om 'fake news' ging.

Oplossing voor alles vzw's

Liesbet Dhaene wees erop dat het amendement met een ander amendement moet gelezen worden. Het is volgens haar populistisch om enkel maatregelen voor Samusocial te nemen zoals het niet-verlonen van toekomstige bestuurders van deze vzw. "N-VA wilt een structurele en billijke oplossing voor alle Brusselse vzw's", benadrukte ze.

De partij wil dat de verloning van leden van de raad van bestuur, van het auditcomité en de comités van gesubsidieerde organen in de Brusselse bicommunautaire sector niet meer mag bedragen dan 2.500 euro per jaar. Voor de voorzitter van de raad van bestuur mag dat het dubbele zijn. De zitpenningen mogen niet meer dan 250 euro per vergadering bedragen met een maximum van 15 per jaar. Bestuurders kunnen ook geen voordelen in natura ontvangen.

Het verslag zal zo spoedig mogelijk voorgelegd worden aan de plenaire vergadering, besloot voorzitter Stefan Cornelis de wellicht laatste zitting van de eerste parlementaire onderzoekscommissie in het Brussels Parlement.