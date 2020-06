Onderzoekers steken turbo in ontwikkeling van nieuw soort antibiotica ttr

04 juni 2020

15u45

Bron: belga 2 Belgische bio- en gentechnologen van de UGent en KULeuven hebben een testplatform ontwikkeld voor het onderzoek naar een nieuw soort antibiotica, essentieel nu traditionele antibiotica steeds minder krachtig worden. Met het nieuwe platform kan het aminozuur lysine op grote schaal getest worden, wat het onderzoek substantieel kan versnellen.

Een veelbelovend alternatief voor traditionele antibiotica zijn zogenaamde enzymgebaseerde antibitotica, of 'enzybiotica'. Die zijn gebaseerd op lysines, die de celwand van bacteriën kapot knippen. Een eerste, natuurlijk voorkomend lysine wordt momenteel door een Amerikaans bedrijf getest in klinische studies.

Om het ideale lysine voor elke bacterie te vinden, ontwikkelden Yves Briers (UGent) en Rob Lavigne (KU Leuven) samen met andere onderzoekers VersaTile. Een platform waarmee ze op een snelle en efficiënte manier grote hoeveelheden verschillende lysines kunnen aanmaken, testen en verder optimaliseren. Het systeem werd vandaag gepresenteerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift 'Science Advances'.

Antibioticaresistente superbacteriën vormen een cruciale uitdaging voor ons gezondheidssysteem. Traditioneel bestrijden we bacteriën met antibiotica, kleine moleculen die de bacteriecel een stok in de wielen steken en doden. Maar antibiotica werken in sommige gevallen niet goed meer, omdat het genetisch materiaal van de bacterie wijzigt. Bovendien loopt de zoektocht naar nieuwe moleculen stroef en komen er bijna geen nieuwe antibiotica op de markt.