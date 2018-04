Onderzoeker: "Lage-emissiezones hebben nauwelijks effect" MM PG & JBA

04 april 2018

12u20

Bron: Eigen berichtgeving & De Morgen 0 De stad Antwerpen heeft vorig jaar 81.372 boetes uitgedeeld voor overtredingen in de lage-emissiezone (LEZ). Omgerekend zijn dat bijna 220 boetes per dag. Ook Gent en Hasselt krijgen binnenkort zo'n zone. Al heeft de invoering ervan volgens onderzoeker Nils Hooftman nauwelijks effect.

Sinds maart vorig jaar worden er in de Antwerpse lage-emissiezones effectief boetes uitgeschreven. Het gaat nu al om 81.372 exemplaren. Het bannen van oude, vervuilende auto's heeft de stadskas dus al aardig gevuld. Tot eind vorig jaar bedroeg de boete 125 euro, nu 150 - samen goed voor ruim 10 miljoen euro. Volgens het stadsbestuur zorgt de LEZ, boven op de verjonging van het wagenpark, voor een pak minder vervuilende voertuigen in de stad. Antwerps schepen Ait Daoud pakte onlangs met mooie cijfers uit om dat te staven. Zo blijkt dat de uitstoot van roet door auto's vorig jaar met 33 procent daalde, daarvan zou 22 procent op het conto van de lage-emissiezone te schrijven zijn.

Onderzoeker Nils Hooftman (VUB-MOBI) ziet het echter minder positief. Hij bracht het wetenschappelijke studiemateriaal over LEZ's in Europese steden in kaart en concludeerde dat de invoering van de lage-emissiezones tot nu toe nauwelijks effect heeft. Het aantal fijnstofdeeltjes daalt gemiddeld wel met 15 à 20 procent, maar de uitstoot van stikstofoxiden kent geen significante daling bij passagiersvoertuigen. Nochtans zijn die verantwoordelijk voor 37 procent van de schadelijde NOx-emissie. Stikstofdioxide kan onder meer ontstekingen veroorzaken en tot kortademigheid en astma leiden. Nog volgens Hooftman is er tussen 'Euro 1'-diesels en 'Euro 5'-diesels (normen die vooraf opgesteld werden) nauwelijks een verschil. Pas in 2025 worden ook deze laatste in de LEZ geweerd. "Zolang we die auto's blijven toelaten, vindt er geen omwenteling plaats", zegt Hooftman. En dus is er niet van vandaag op morgen schone lucht, evenmin binnen een paar jaar.